جدة - نرمين السيد - التقت السفيرة الدكتورة علياء سمير برهان، سفيرة مصر فى بورت لويس، "آلان جانو" وزير الخارجية الموريشى، حيث تم خلال اللقاء تناول عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين فى عدة مجالات ومنها النقل البحرى، والرى والموارد المائية، والزراعة، والطب البيطرى، ومشروعات الإنتاج الحيوانى.





ومن جانبه، أبدى الوزير الموريشى اهتمام بلاده بالتعاون فى مجال البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات المصرية من خلال التدريب فى مجال بناء وصيانة الكبارى، فضلاً عن تنفيذ وتمويل مشروعات إنشاء مبانى خضراء (صديقة للبيئة)، ودراسات جيولوجية لمواقع البناء، والاستفادة من خبرات الشركات المصرية لتساهم فى مشروع تشييد المبانى الذكية لجامعة موريشيوس. كما أبدى الوزير تطلع بلاده للحصول على دعم مصر فى موضوع تدريب المعلمين على استخدام الأدوات التكنولوجية التى تمكنهم من التدريس عن بعُد عبر تطبيقات الإنترنت. وفى ظل تميز العلاقات الثنائية، تم كذلك الاتفاق على تبادل تأييد الترشيحات فى مختلف المنظمات والهيئات الدولية، كما تم تناول عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية، ومن بينها وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة وعملية إعادة إعمار غزة، وآخر المستجدات المتعلقة بسد النهضة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفيرة المصرية فى بورت لويس تلتقى وزير الخارجية الموريشى لبحث سبل التعاون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.