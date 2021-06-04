السفير المصرى فى مونروفيا يلتقى رئيس الهيئة القومية للاستثمار الليبيرى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير أحمد السيد هلال، سفير مصر فى مونروفيا، Molewuleh B. Gray Esq رئيس الهيئة القومية للاستثمار فى ليبيريا، 3 يونيو الجارى، إذ تركز اللقاء على بحث سبل دعم العلاقات الثنائية، خصوصا التعاون الاستثمارى بين البلدين الشقيقين، فضلا عن تناول الجهود المختلفة التى تقوم بها مصر لدفع مجالات التنمية فى ليبيريا.





من جانبه، أطلع رئيس الهيئة القومية للاستثمار فى ليبيريا، السفير المصرى على الفرص الاستثمارية المتنوعة التى تتيحها دولة ليبيريا للشركات المصرية فى مختلف المجالات مثل إنشاء الطرق وبناء المساكن والتعدين والكهرباء، مؤكدا فى هذا الصدد على ترحيب ليبيريا بجذب المزيد من الاستثمارات المصرية، ومُشددا على استعداد الحكومة الليبيرية لتذليل أية عقبات قد تقف أمام الشركات المصرية لمساعدتها على زيادة أنشطتها، بما يعود بالنفع على الجانبين.

كما أكد السفير المصرى خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وليبيريا بما يعكس الإمكانات الاقتصادية الواعدة لدى البلديّن، واهتمام مصر بتعزيز جهود التنمية فى ليبيريا، مُشيرا إلى اهتمام الشركات المصرية بالتواجد فى السوق الليبيرى وفتح المجال أمام الاستثمارات المصرية فى ليبيريا، خصوصا بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ، وفى ضوء الخطوات الإيجابية التى اتخذتها ليبيريا لتحسين مناخ الاستثمار الأجنبى.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز الزيارات الرسمية المتبادلة بين الدولتيّن، ومن بينها المشاركات الليبيرية الرسمية فى الفعاليات الاقتصادية والثقافية التى تنظمها مصر خلال الفترة المقبلة، إذ أكد رئيس الهيئة القومية للاستثمار فى ليبيريا حرص بلاده على المشاركة فى تلك الفعاليات بما يخدم تبادل الرؤى والاستفادة المتبادلة من الخبرات التى تتيحها تلك الفعاليات، فضلاً عن الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى جذب الاستثمارات الاجنبية وتحقيق معدلات نمو اقتصادية جيدة فى ظل أزمة عالمية أثرت على الاقتصاد الدولى جراء تداعيات فيروس كورونا.