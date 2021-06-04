وزير الأوقاف: الأخذ بالأسباب مع صدق اليقين من أسباب موجبات رحمة الله

جدة - نرمين السيد - ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم خطبة الجمعة بمسجد "سيدى حسن القصبى" بقرية نشا مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف التنويرى والتثقيفى، ومحاربة الأفكار المتطرفة، وغرس القيم الإيمانية والوطنية الصحيحة.





وأكد وزير الأوقاف فى خطبته أن الله كتب على نفسه الرحمة، وأرسل رسله صلوات الله وسلامه عليهم رحمة، وأنزل كتبه رحمة، فقال سبحانه: "وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىءٍ" وقال تعالى: "كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ"، وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ"، وقال سبحانه: "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءوفٌ رَحِيمٌ.



وأوضح أن لرحمة الله عز وجل أسبابًا وموجبات ، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: "اللَّهُمَّ إنِّى أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ"، مبينًا 6 أمور من هذه الموجبات، أولها: التبرؤ من ضعفنا إلى قوته سبحانه، ومن حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته سبحانه ، ففى الحديث عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " قَالَ لِى رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ"، وكثير منا يرددها فى وقت الشدائد أو الصعاب أو فى كثير من المواقف فيقول "لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم"، لكننا نريد أن نعيش معناها بالقلب مع نطقها باللسان، فندرك أن الأمر كله لمن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَىءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَىءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَىءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَىءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، فابرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته وضع نصب عينيك دائمًا قول الله تعالى: "مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ".



الأمر الثانى: صدق المعية كن معه يكن معك ، وإذا كان الله معك فمن عليك، ألم يقل لسيدنا موسى وهارون عليهما السلام: "إِنَّنِى مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى"، وقال سبحانه: "وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِى"، وقال سبحانه: "وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِى الْيَمِّ" عكس التصرف البشرى الطبيعى، ولذلك طمأنها: "وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحْزَنِى إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ"، ولما اجتمع القوم على سيدنا إبراهيم عليه السلام وأوقدوا النار جاء الإذن الإلهى: "قُلْنَا يَا نَارُ كُونِى بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ" ولما اشتد الأذى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له: "وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا" وقال سبحانه: "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ"، وقال تعالى: "أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ".



الأمر الثالث: صدق الدعاء والإخلاص فى الدعاء فكان النبى صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بالدعاء ويقول: "إِن الله عز وَجل حَيى كريم يستحى من عَبده أَن يرفع يَدَيْهِ فَيَرُدهُمَا صفراً لَيْسَ فيهمَا شَيْء"، ويقول النبى صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ لله مَلَكًا مُوَكَّلًا بِمَنْ يَقُولُ‏:‏ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، فَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ الْمَلَكُ‏:‏ إِنَّ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكَ فَاسْأَلْ"، وعلمنا الله تعالى أن نطلب رحمته فقال: "وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ".



الأمر الرابع: أن نتراحم فيما بيننا فمن لا يرحم لا يُرحم، الرَّاحمونَ يرحمُهُمُ الرَّحمنُ ، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "رحِم الله رَجُلا سَمْحَا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقْتَضَى"، ويقول النبى صلى الله عليه وسلم: "دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ بِسَمَاحَتِهِ قَاضِيًا وَمُتَقَاضِيًا".



الأمر الخامس: أكل الحلال ، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ، مبينا معاليه أن الحلال بين والحرام بين، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، والْحَرَامَ بَيِّنٌ، وبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وعِرْضِهِ، ومَنْ وقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وقَعَ فِى الْحَرَامِ، كَالرَّاعِى يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ"، فبيت القصيد وفيصله هو الحلال الطيب وهذا كله لا يعنى عدم الأخذ بالأسباب ففى ظل الظروف التى يعيشها العالم كله من انتشار الأوبئة والأمراض التى ربما لم نعهدها من قبل، وما استجد من تبعات كورونا وكثرة استخدام المنشطات وضعف المناعة، حيث أثبتت بعض الدراسات العلمية أن ما يسمى بالفطر الأسود أو الأصفر أو الأبيض إنما يأتى من ضعف المناعة وكثرة استخدام المنشطات لأزمنة طويلة، مما يوجب على الإنسان الحفاظ على فطرته السليمة النقية الصافية "فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا"، وفى ظل هذا يجب أن نلجأ إليه ونقف على بابه نطلب منه ونعتمد إليه.

الأمر السادس: عدم الاستهانة بالأسباب فقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن يجرى المسببات، فمن أخذ بالأسباب مع صدق اليقين وقاه الله من كل سوء، فعلينا أن نحرص بصدق على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن نقصد بذلك وجه الله عز وجل، سائلين الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن يجبر كسرنا.



حضر الخطبة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، اللواءعبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة، واللواء أشرف فؤاد مدير مكتب المحافظ، عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، والدكتور خالد صلاح وكيل الوزارة لشؤون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ صفوت نظير مدير مديرية أوقاف الدقهلية، والدكتور محمد حسين جاد مدير الدعوة، ولفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية، والشعبية بالمحافظة، وبمراعاة الضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعى.