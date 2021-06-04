إخلاء 5 عقارات فى وسط بالإسكندرية بسبب هبوط أرضى.. صور

وأشارت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية ، إلى أنه بناء علي توجيهات الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية ، توجه علي الفور فريق الإغاثة المكون من سعيد حسين وهدي مهني رئيس وحدة كوم الدكة وسناء كمال باحثة بالوحدة وفريق الإغاثة بمؤسسة التكافل الأجتماعي، وتبين أنه تم إخلاء السكان لحين العرض على لجنة المنشأت الهندسية بحي وسط لوجود خطورة على السكان.

وتم حصر الأسر المتضررة وعددها 15 أسرة وعمل أبحاث اجتماعية وتم صرف مساعدات استثنائية عاجلة لكل أسرة من مؤسسة التكافل الأجتماعى وجاري استكمال مستندات صرف مساعدة الإعاشة من بند الإغاثة بالمديرية.