آخر قرارات وزير التربية والتعليم لإمتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١

/634658/اخر-قرارات-وزير-التربية-والتعليم-لإمتحانات-الثانوية-العامة-٢٠٢١

تستعد وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني، غدا للإعلان عن التفاصيل النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

يعلن وزير التربية و التعليم و التعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بالإعلان عن الموعد النهائي لبداية و نهاية امتحانات الثانوية العامة هذا العام ، بحضور نائب الوزير والمشرف العام علي الامتحانات الدكتور رضا حجازي، و ومدير الإدارة العامة للامتحانات خالد عبد الحكم وقيادات أخرى من الوزارة.

امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١

يكشف الوزير تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، خلال مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية ظهرا، حيث يعلن جداول امتحانات الثانوية العامة النهائية للشعب الثلاث للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إضافة للموعد النهائي لبدء ونهاية الامتحانات.

ويشمل المؤتمر الاعلان عن الضوابط الوقائية التي ستنفذها وزارة التربية والتعليم في لجان امتحانات الثانوية العامة لوقاية الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا.

التصحيح الإلكتروني

ويشرح الوزير منظومة التصحيح الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة الإلكترونية، التي ستطبق هذا العام علي الطلاب النظاميين و طلاب المنازل و مقسمي المواد الدراسية من العام الماضي وطلاب المستشفيات و السجون.

ويحدد وزير التعليم خلال المؤتمر ، موعد " البروفة" النهائية للامتحانات الثانوية العامة التي ستجري خلال الشهر الجاري، في اطار تدريب طلاب الثانوية العامة علي شكل اسئلة الامتحانات.

وأخيرا يكشف طارق شوقي ، الخطط التقنية والاجراءات التقنية التي ستنفذها وزارة التعليم ، لتأمين لجان الثانوية العامة ، وللتصدي لوسائل الغش الإلكتروني خاصة التي تتم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، و الطرق التقليدية.

الجدير بالذكر ، أن امتحانات الثانوية العامة 2020/2021 يخوضها 675 ألف طالب وطالبة، يؤدي 574 طالب الامتحانات إكترونيا بواسطة أجهزة التابلت، و100 ألف طالب من طلاب المنازل ورقيا علي أن يتم تصحيح كل الاسئلة إلكترونيا بدون تدخل بشري.