/634660/أبرز-روؤساء-النادي-الأهلي-في-تاريخ-القلعة-الحمراء

مختار التتش

ولد مختار التتش بالسيدة زينب في 29 سبتمبر 1905، وإنضم إلى القلعة الحمراء في عام 1922م، وفي أول مشاركة له مع النادي الأهلي، قام بإحراز هدف الفوز للمارد الأحمر في بطولة كأس السلطانية أمام فريق الطيران الإنجليزى، ولقبه بالتتش المندوب السامي البريطاني فى مصر آنذاك، وتطلق كلمة التتش على لاعب السيرك صغير الحجم سريع الحركة.

لعب مختار التتش مع النادي الأهلي ومنتخب مصر، طيلة 17 عاما، شارك خلالها في ثلاث دورات أوليمبية، الأولى بباريس 1924، والثانية في أمستردام 1928، والثالثة في برلين 1936، وأكمل مسيرته داخل جدران النادي الأهلي حتى عام 1967 حيث قرر اعتزال لعب كرة القدم، ليبدأ سجل حافل بالإنجازات في المناصب الإدارية وأهمها رئاسة النادي الأهلي.

حسن حمدي

ولد حسن حمدي 2 أغسطس 1949في القاهرة، وانضم محمد محمود حمدي إسماعيل وشهرته حسن حمدي، إلى النادي الاهلي عام 1962، حيث التحق بفاريق الناشئين تحت سن 14 سنة، وتألق مع المارد الأحمر حتى لقب بوزير الدفاع، شارك حسن حمدي في أول مباراة له مع المارد الأحمر أمام فريق دمياط، والتي فاز بها الأهلي بنتيجة 5/2.

لعب حسن حمدي 107 مباراة رسمية بقميص النادي الأهلي، وحصل على بطولة الدوري 3 مرات، ثم إعتزل في سن ال 28 لتبدأ رحلته مع الإداراة داخل جدران النادي الاهلي، وكان حسن حمدي هو الرئيس الثالث عشر في تاريخ النادي الاهلي. حيث عين كعضو في مجلس إداراة صالح سليم، ثم نجح في انتخابات 92 و96 كوكيل لمجلس الإداراة، ثم عين كنائب لرئيس الإداراة، ثم نجح في انتخابات 2002 كرئيس لمجلس الإدارة.

محمود الخطيب

ولد محمود الخطيب 1954م، وانضم إلى النادي الاهلي في سن ال 18، وكانت أول مشاركة له مع المارد الأحمر أمام فريقه السابق نادي النصر، واشتهر الخطيب منذ تألقه في مباراة شباب نادي الزمالك، حيث فاز الأهلي في تلك المباراة بنتيجة 7/1، أحرز الخطيب منهم 3 أهداف. توج الخطيب مع المارد الأحمر، ببطولة الدوري الممتاز 10 مرات، وكأس مصر 5 مرات، ودوري أبطال أفريقيا مرتين، وكأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري 3 مرات، حيث أحرز الخطيب 550 خلال رحلته الكروية، وتولى رئاسة رئيس مجلس الإداراة بالنادي الأهلي بعد منافسة شرسة في الإنتخابات مع المهندس محمود طاهر، وحقق العديد من الإنجازات مع النادي الأهلي كرئيس، حيث توج الفريق في عهده، ببطولة الدوري، وكأس السوبر، ودوري أبطال أفريقيا والسوبر الإفريقي.