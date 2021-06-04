مركز القاهرة لتسوية النزاعات يتابع تنفيذ نتائج منتدى أسوان للسلام والتنمية

وأعرب مدير مركز القاهرة الدولى والمدير التنفيذى لسكرتارية منتدى أسوان عن التقدير لدعم منظومة الأمم المتحدة للنسخة الثانية من المنتدى، وهو ما انعكس فى المشاركة رفيعة المستوى من جانب الأمم المتحدة - وعلى رأسها الرسالة المسجلة الموجهة من سكرتير عام الأمم المتحدة - وإسهاماتها الموضوعية القيمة فى المناقشات.
وأوضح أن منتدى أسوان منصة فريدة من نوعها تعكس حرص مصر على دعم التعاون الإفريقى وعلاقات القارة مع شركاء التنمية بهدف تعزيز العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة من خلال حلول شاملة وطويلة الأجل.
كما استعرض السفير أحمد عبد اللطيف جهود مركز القاهرة فى نشر استخلاصات النسخة الثانية على نطاق واسع، وذلك من خلال تقديمها فى المنتديات والمحافل الدولية ذات الصلة مثل اجتماع منظمة التجارة العالمية حول التجارة من أجل السلام ومنتدى استوكهولم للسلام والتنمية، بالإضافة إلى العمل على تنفيذها من خلال أنشطة محددة لمركز القاهرة فى مجالات بناء القدرات وإعداد الدراسات بالتعاون مع شركاء المنتدى الرئيسيين مثل الأمم المتحدة.
من جانبهم، أشاد الحاضرون من رؤساء مكاتب الأمم المتحدة فى مصر بالنجاح الكبير الذى حققه منتدى أسوان، والذى أصبح يحظى بتقدير واسع ليس فقط على الصعيد الأفريقى بل الدولى أيضاً، وأعربوا عن رغبتهم فى مواصلة دعمهم للمنتدى من خلال المشاركة فى تنفيذ نتائج النسخة الثانية والإعداد للنسخة الثالثة.
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