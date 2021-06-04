صور .. تركيب أعمال الإنارة بطريق الواحات ضمن عمليات التطوير الجارية

جدة - نرمين السيد - ورصدت عدسة "دوت الخليج" أعمال تركيب أعمدة الإنارة على طريق الواحات، فى إطار تطوير ورفع كفاءة الطرق التى تتبناها الدولة. وأعلنت محافظة الجيزة، منذ أيام، غلق أجزاء من طريق الواحات الحالى لمدة 30 يوما، وذلك بناء على طلب الهيئة العامة للطرق والكبارى المشرفة على أعمال تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات.

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