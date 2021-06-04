جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى والتى تتم على امتداد 106 كم، وتشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمطالع والمخارج، فضلا عن مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التى سيتم تسييرها على الطريق الدائرى ضمن منظومة النقل الذكى المتكامل الذى سيجرى تطبيقها على الطرق السريعة، والتى ستحقق طفرة كبيرة فى وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنيين، وتنهى الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس، توقف ليناقش المسؤولين فى بعض مواقع العمل فى عدد من قطاعات الطريق الدائرى خصوصًا الجارية لتوسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل ليصبح 8 حارات لكل اتجاه بدلاً من 4 حارات، وتابع سير الأعمال التى ستساهم فى رفع مستوى الخدمة لمستخدمى الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم وتقليل زمن رحلات التنقل وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات والحد من الأثار البيئية السلبية. كما تفقد الرئيس، كذلك عملية تطوير طرق ومحاور المنطقة المحيطة بحى الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبى، والتى من شأنها تحقيق سيولة مرورية عالية وسلاسة التحرك وخفض معدلات الحوادث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد أعمال التطوير والصيانة للطريق الدائرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.