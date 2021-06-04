فيديو وصور.. الدكتورة حنان يوسف تناقش الليلة دور الدراما فى بناء الوعى

جدة - نرمين السيد - تناقش الدكتورة حنان يوسف، اليوم الجمعة، فى برنامجها "بنكمل الصورة" دور الدراما فى بناء الوعى، وتسلط الضوء على أهمية وجود نصوص درامية تساعد فى تشكيل وعى المصريين وبناء الرأى العام، نظرًا لما تملكه الأعمال الدرامية من قدرة على تجسيد القصص الإنسانية فى الحياة.





ويستهدف البرنامج، بناء مجتمع واعى وصحى وقوى، وذلك فى إطار رسالة البرنامج لبناء الوعى لدى الشباب لفهم الصورة الصحيحة فى قضايا المجتمع المختلفة.

ويعرض "بنكمل الصورة"، نماذج من الأعمال الدرامية الأخيرة التى قدمت فى رمضان، ورصد لأهم القيم والصور الإيجابية التى طرحتها، ومنها الدراما الوطنية المتميزة مثل "الاختيار 2"، "هجمة مرتدة"، "القاهرة كابول"، وعدد من الأعمال الأخرى.

كذلك تقدم الدكتورة حنان يوسف، خلال برنامجها، الفقرات الرئيسية التى يقدمها فريق الشباب المشارك فى البرنامج.

وصرحت الدكتورة حنان يوسف، أن الحلقة تحمل مفهوم أعمق لتأثير الدراما فى بناء الوعى وليس فقط تقييم الأعمال الدرامية بشمل مباشر.

ويستضيف البرنامج الكاتب الكبير محمد الباسوسى رئيس المركز القومى للسينما، والممثل الشاب محمد العزايزى، الذى جسد دور الإرهابى "أبوعبيدة" فى مسلسل "الاختيار 2"، لعرض تجربته فى تجسيد أبعاد شخصية الإرهابى المعاصر، لكشفها للمجتمع، إضافة إلى عدد من الفقرات المتميزة التى يقدمها البرنامج من أجل تقديم الصورة الكاملة لرفع الوعى بشكل متكامل.

"بنكمل الصورة"، إعداد وتقديم الإعلامية الدكتورة حنان يوسف أستاذ الإعلام، والإعداد لـ مى الجراحى، على عبدالعزيز، أسامة سمير، وإشراف فنى مجدى عبدالعال، وليد حسن، وإخراج عمرو منصور.

الحلقة تذاع فى الثامنة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت جرينتش على شاشة "القناة الثانية" بالتليفزيون المصرى، على تردد معدل الترميز الاستقطاب fec، ونايل سات 11488 (h) 27500 أفقى ح/4.