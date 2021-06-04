خبيرة تربوية عن اهتمام السيسى بـ «رياض الأطفال» : يستهدف بناء جيل متعلم 

جدة - نرمين السيد - وأكدت أن الرئيس السيسى يستهدف بناء جيل متعلم وغنى بالمعرفة والإدراك، فالحضانات ليست مكانا للترفيه فقط لكنها لها دور أساسى فى بناء شخصيتهم وتطوير إمكاناتهم لخلق أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وشددت أنه لأول مرة تدشن الحكومة استراتيجية عامة لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة، من أجل ضمان تكامل التدخلات الداعمة للطفل.

وأشادت بدور وزارة التضامن الاجتماعى فى ​تطوير اللائحة النموذجية لدور الحضانات، بما يتماشى مع المعايير القومية لجودة الحضانات والمنهج الموحد.

وأوضحت شاهين أن تقنين الحضانات غير المرخصة يحمى الأطفال من الأفكار الهدامة، حيث تفتقد هذه الحضانات كل الوسائل التى تساعدها لبناء وتعليم الطفل، من حيث المقر اللائق والمواد التعليمية والمدرسين المؤهلين.

وأكدت أن فكرة استهداف الأطفال للاستثمار فيهم بالتعليم والتطوير منذ أعوامهم الأولى، سوف تمهد الطريق نحو مستقبل مشرق، من خلال تأسيس أجيال تتسلح بالعلم والمعرفة، التى يحرص الرئيس السيسى على بلورتها فى قادة المستقبل، وهى خطوة تعتبر الدرجة الأولى والأهم فى إعادة بناء الوطن والمواطن.