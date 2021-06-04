فيديو.. وزير الأوقاف يشرح إعراب كلا وكلتا بين اللغويين والنحاة

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الأوقاف، فى فيديو، عبر قناته الرسمية على يوتيوب: "كلا وكلتا فى بعض الأحوال تعربان إعراب المثنى وتكونان ملحقين بالمثنى، وقد تعربان إعراب الاسم المقصور بالحركات المقدرة".

وأوضح الدكتور مختار جمعة: "كلا وكلتا تعربان إعراب المثنى إذا أضيفتا إلى ضمير، فتقول جاء المحمدان كلاهما، ورأيت المحمدين كليهما، وسلمت على المحمدين كليهما، وجاءت الطالبتان كلتاهما، ورأيت الطالبتين كلتيهما".

وتابع: "أما إذا أضيفتا إلى اسم ظاهر فتعربان إعراب الاسم المقصور، والاسم المقصور هو اسم آخره ألف لازمة قبلها فتحة مثل الفتى ومصطفى، فيرفع بالضمة المقدرة، وينصب بالفتحة المقدرة، ويجر بالكسرة المقدرة".