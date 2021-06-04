الرئيس السيسى يتفقد أعمال التطوير والصيانة للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والتي تتم على امتداد 106 كيلو متر، حيث تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمطالع والمخارج، فضلا عن مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري ضمن منظومة النقل الذكى المتكامل الذى سيجرى تطبيقه على الطرق السريعة، والتي ستحقق طفرة كبيرة في وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنيين، وتنهي الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية.

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