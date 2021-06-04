حماة الوطن: القيادة السياسية الداعم الأول للقضايا العربية

جدة - نرمين السيد - وأكد الحزب فى بيان له، أن حصول الرئيس على وسام القائد، جاء تقديراً لجهود الرئيس الحثيثة والمنعكسة فى تحركات مصر وسياساتها الواعية والرصينة فى خدمة جميع قضايا الامة العربية، وآخرها التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، والذى ساهم فى الحد من الخسائر البشرية والمادية بقطاع غزة، ونجاحه فى مسيرة التنمية والبناء فى مصر، والتى حققت إنجازات غير مسبوقة شملت كافة نواحى الحياة فى الدولة لتقدم مصر للعالم نموذج تنموى عربى.
كما يثمن الحزب جهود القيادة السياسية فهو الداعم الأول للقضايا العربية والحصن المنيع للوطن العربى، وأن جميع التحركات والجهود التى تقوم بها مصر تصب فى خدمة القضايا والأمة العربية فأصبح لها دور بارز ومهم فى المنطقة العربية بأكملها.
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