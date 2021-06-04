بيت العرب فى ذكرى تولى السيسى الحكم: نفخر بالجمهورية الثانية لمصر

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة هند جاد، رئيس مؤسسة بيت العرب للثقافة والتنمية، إن ذكرى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مقاليد الحكم فى مصر، هى واحدة من أهم الأحداث فى تاريخ مصر الحديثة، إذ أن بلدنا فى هذا اليوم دخل "عهدًا جديدًا".





وقالت: "استخدمُ مصطلح الرئيس وهو: الجمهورية الثانية، للتعبير عما تشهده مصر الجديدة، التى لا يعرف فيها المواطنون الظلم، أو الخوف، مصر الجميلة، المتطورة، مصر التى لحقت بركب العالم المتطور، والمدن الذكية، والتكنولوجيا الحديثة، والطرق المتطورة، والحياة الكريمة، والاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية والتعليم".

وأضافت: "مصر فى الجمهورية الثانية صارت دولة عظمى، تتعامل بندية مع دول العالم، صار بإمكان مواطنيها أن يلامسوا السماء بأنوفهم فى الخارج، صار بإمكانهم أن يشعروا بأن كلمة بلدهم صارت مسموعة فى المحافل الدولية، ودع المصرى قلقه من أن يجور عليه أحد فى دولة أخرى، إذ أن بلده صار قويًا، ويُمل حسابه فى كل مكان".

هند جاد، قالت إننا يجب أن نفخر بدولة 30 يونيو، الدولة التى لا تعرف التمييز بين مواطنيها، الدولة التى تفتح يديها بترحاب للجميع، الدولة التى تحكمها دبلوماسية رصينة لا تعرف التلويح بالحرب، لكنها لا تفرط فى حقوق أبنائها بالقوة إن استدعى الأمر.