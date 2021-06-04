بعلم مصر وعلامة النصر.. أهالى غزة يرحبون بالأطقم الهندسية المصرية.. فيديو وصور

رحب أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عصر اليوم الجمعة، بالأطقم الهندسية المصرية التي دخلت إلى القطاع قبل قليل للبدء في عملية إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة. وأبرزت صور ومقاطع فيديو اصطفاف المواطنين الفلسطينيين البسطاء من نساء وأطفال وشيوخ وهم يرفعون علم مصر ويلوحون بعلامة النصر ترحيبا بالأطقم الهندسية المصرية، مرددين عبارات "تحيا مصر وعاش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي". الفلسطينيون يستقبلون الاطقم الهندسية المصرية في غزة بعلامة النصر الفلسطينيون يستقبلون الاطقم الهندسية المصرية في غزة بعلامة النصر وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي دخلت اليوم الجمعة، عبر منفذ رفح معدات هندسية وأطقم مصرية لقطاع غزة للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة. يأتى ذلك فى إطار التخفيف عن مواطنى القطاع، وسرعة إعادة الحياة إلى طبيعتها وبدء إعادة الإعمار، وفى ضوء ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع. تأتى هذه التحركات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أعلن عن تقديم مصر 500 مليون دولار لاعادة إعمار قطاع غزة، وهي المبادرة التي لاقت ترحيبا كبيرا على المستوى الإقليمي والدولي.

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