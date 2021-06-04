مصدر أمنى: متهم قضية الــ500 مليون جنيه فى أكتوبر ضابط شرطة مفصول

أفاد مصدر أنه بالنسبة لما تم نشره بإحدى الصحف تحت عنوان (500 مليون جنيه تضع قيادياً بجهاز مدينة 6 أكتوبر وضابطاً خلف القضبان). وأشار المصدر إلى أنه بالفحص تبين أن المعنى بالخبر المُشار إليه ضابط شرطة سبق فصله من الخدمة.

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