/634662/الرئيس-السيسي-يتابع-التطوير-والصيانة-الشاملة-للطريق-الدائري

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والتي تتم على امتداد ١٠٦ كيلو متر.

مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية

وتشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى ٨ حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمطالع والمخارج، فضلا عن مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري ضمن منظومة النقل الذكى المتكامل الذى سيجرى تطبيقه على الطرق السريعة، والتي ستحقق طفرة كبيرة في وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنيين، وتنهي الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية.

توسعة كوبري المنيب العلوى على النيل

وقد توقف الرئيس ليناقش المسؤولين في بعض مواقع العمل في عدد من قطاعات الطريق الدائري خاصة الجارية لتوسعة كوبري المنيب العلوى على النيل ليصبح ٨ حارات لكل اتجاه بدلاً من ٤ حارات.

وتابع الرئيس سير الاعمال التي ستساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم وتقليل زمن رحلات التنقل وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات والحد من الأثار البيئية السلبية.

محاور المنطقة المحيطة بحي الاسمارات

كما تفقد الرئيس كذلك عملية تطوير طرق ومحاور المنطقة المحيطة بحي الاسمارات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي والتي من شأنها تحقيق سيولة مرورية عالية وسلاسة التحرك وخفض معدلات الحوادث.