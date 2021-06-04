/634663/بعلم-مصر-وصور-السيسي-الأطقم-الهندسية-تستعد-لإعادة-الإعمار-وفرحة-من-أهالي-غزة

فرحة عارمة في وجوه أهالي غزة في فلسطين، ظهرت على وجوههم ورفعوا علامات النصر وأعلام مصر وصور الرئيس السيسي.

إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة

ورحب أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عصر اليوم الجمعة، بالأطقم الهندسية المصرية التي دخلت إلى القطاع قبل قليل للبدء في عملية إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة. وأظهرت صور ومقاطع فيديو توافد المواطنين الفلسطينيين وهم يرفعون علم مصر ويلوحون بعلامة النصر ترحيبا بالأطقم الهندسية المصرية، مرددين عبارات داعمة لمصر والرئيس السيسي.

معدات بتوجيهات الرئيس السيسي

وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي دخلت اليوم الجمعة، عبر منفذ رفح معدات هندسية وأطقم مصرية لقطاع غزة للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة.

عبور منفذ رفح

عبرت اليوم منفذ رفح معدات هندسية واطقم مصرية لقطاع غزة بتوجيهات من الرئيس السيسي، وذلك للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة، وفقا لما ذكرته قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل لها.

ويأتي ذلك في إطار التخفيف عن مواطني القطاع وسرعة إعادة الحياة إلى طبيعتها وبدء إعادة الإعمار، وفى ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع.