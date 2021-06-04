/634664/يوم-حصد-المصريين-للألقاب-النني-يحصد-جائزة-جديدة-مع-أرسنال

حصل الدولي محمد النني لاعب خط وسط فريق أرسنال الإنجليزي، جائزة أفضل هدف هدف للفريق خلال موسم 2021/2020، حيث أعلن نادي أرسنال على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحته الشخصيه على تويتر، عن تتويج محمد النني بأفضل هدف للفريق للموسم السابق، وكتب نادي أرسنال" كانت هناك بعض الأهداف الرائعة على مدار الموسم ، لكن الجماهير اختارت ، هدف محمد النني المذهل ضد فريق دوندالك."

محمد النني يتوج بأفضل أهداف أرسنال

وذكر الموقع الرسمي لفريق أرسنال على تويتر تفاصيل هدف محمد النني والفائز بجائزة أفضل هدف للفريق للموسم المنقضي، حيث قال "هدف الدولي المصري محمد النني، جاء من على بعد 30 ياردة من المرمى، في مباراة دور المجموعات في الدوري الأوروبي في دبلن ، وسدد تسديدة لا في الزواية العليا، لا يمكن إيقافها".

واحتفل محمد النني نجم منتخب مصر وفريق أرسنال الإنجليزي، بالفوز بجائزة أفضل هدف لفريق أرسنال خلال الموسم المنقضي، ونشر على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحته الشخصيه على تويتر" أبعد من السعادة والامتنان للفوز بجائزة هدف الموسم وشكراً جزيلاً لكل من صوت لي أنا أقدر ذلك حقًا "