صور .. وحدات جديدة على طراز عالمى داخل مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية

جدة - نرمين السيد - استعرض مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية، فى بيان له اليوم الجمعة، ما شهده المشفى من افتتاح وحدات جديدة تحت رعاية، وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، والدكتور محمد شوقى رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، والدكتور كريم سلام وكيل المديرية للطب العلاجى، والدكتور كمال أبوالعلا مدير إدارة الطب العلاجى، والدكتورة ناهد سمير مدير إدارة المستشفيات، وتحت قيادة الدكتور أحمد صادق مدير المستشفى.





جاء ذلك بعد إعادة تنظيم الهيكل الإدارى الطبى للمستشفى لضمان جودة الخدمة الطبية التى تجرى على قدم وساق مع تطوير البحث العلمى.

وقال الدكتور أحمد صادق، مدير المستشفى، إن افتتاح وحدات جديدة بشكل يسابق الزمن رغم مواجهة أزمات عديدة بسبب الجائحة العالمية، إلا أن ذلك لا يعيق الإرادة الحديدية التى تقهر الظروف، فرأينا وحدة تصوير الجلد التى تعد الأولى فى قارة إفريقيا لتشخيص الأمراض الجلدية بواسطة الذكاء الصناعى، والأولى من نوعها للكشف المبكر عن سرطانات الجلد باستخدام أحدث جهاز فى العالم لتشخيص وتوثيق الأمراض الجلدية ومتابعة العلاج، وتشخيص مشاكل تساقط الشعر، وقياس شدة مرض الصدفية واستخدامات أخرى متعددة ومتنوعة.

كما جرى تجهيز غرفة عمليات مجهزة بناءً على أعلى المقاييس العالمية بحوائط وأرضيات وأسقف مقاومة للبكتيريا وذلك لعمل عينات الجلد الجراحية وتمهيدًا لإنشاء وحدة متخصصة فى الجراحات الجلدية، هذا بالإضافة إلى متابعة العمل بإتقان ونظام فى باقى أقسام ووحدات المستشفى القائمة بالفعل وهى 6 أقسام رئيسية تشتمل على العديد من الوحدات وهى:"قسم الجلدية العام، قسم تشخيص الأمراض الجلدية، قسم الوحدات التخصصية، القسم الداخلى، قسم التدريب و البحث العلمى وقسم التدخلات العلاجية الخارجية".

كما يضم قسم الجلدية العام كل من العيادات الخارجية والعيادات الاستشارية التى تناظر كل يوم العديد من الحالات الجلدية الدقيقة، أما عن قسم تشخيص الأمراض الجلدية فهو جعبة تحتوى على أدوات عدة للوصول لتشخيص المرض وفقا لمعايير علمية عالمية على رأسها؛ وحدة الديرموسكوب "ميكروسكوب الجلد السطحى" والمشهود لها بالريادة فى هذا المجال فى مصر، ووحدة الباثولوجيا الجلدية المزودة بأحدث أجهزة تحضير الأنسجة وكذلك الميكروسكوبات التى تساهم فى الفحص الدقيق ومعمل الباثولوجيا الإكلينيكية والتشخيص الضوئى.





ويحتوى قسم الوحدات التخصصية على وحدة الأمراض الجلدية الإلتهابية والصدفية، وحدة أمراض الذكورة، وحدة الأمراض التناسلية سيدات ورجال، وحدة أمراض الشعر والأظافر، وحدة أمراض الجلد المناعية والحساسية، وحدة الأمراض الجلدية المزمنة للأطفال، وحدة أمراض الجلد المعدية المزمنة، وحدة أمراض الجلد الصبغية، وحدة أمراض الأيض والأنسجة الضامة، كما يحتوى قسم التدخلات الخارجية على كل من وحدة العلاج الضوئى، وحدة الحقن الموضعى، وحدة الكى الكهربائى والتبريد، ووحدة الليزر، ومن المقرر افتتاح وحدة البحث العلمى الإكلينيكى، ووحدة الكشف عن بعد، ووحدة الأورام الجلدية، ووحدة الأمراض الجلدية المزمنة للمسنين وكذلك وحدة تجميل الجلد.