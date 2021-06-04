صور : بسبب هبوط أرضى .. إخلاء 5 عقارات من السكان بالإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - تلقت غرفة عمليات حى وسط الإسكندرية بلاغا بوقوع هبوط أرضى بمنطقة كوم الدكة ما تسبب فى حدوث ميل فى عقارين رقم 20 و22 بشارع سيدي قشطم، وأرقام 21 و23 و25، بشارع سيدى على البدوى بمنطقة كوم الدكة.
وقال رجب النقيدى، رئيس حى وسط، إنه جرى إخلاء العقارات من السكان لحين العرض على لجنة المنشآت الهندسية بالحى وذلك لوجود خطورة عليهم وعددهم 15 أسرة.
من جانبها، قالت ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، إن المديرية وفرت مساعدات للأسر المتضررة الذين تم إجلائهم من الـ 5 عقارات التى تعرضت لميل مفاجئ بمنطقة كوم الدكة بعد حدوث هبوط أرضى بالمنطقة.
وأضافت مدير مديرية التضامن الاجتماعى، أنه تم حصر الأسر المتضررة وعددهم 15 أسرة وجرى عمل أبحاث اجتماعية لهم، وصرف مساعدات استثنائية عاجله لكل أسرة من مؤسسة التكافل الاجتماعى.
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