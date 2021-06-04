نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2021 برقم البطاقة وزارة القوي العاملة في المقال التالي
التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة بمصر وذلك لصرف منحة ال500 جنيه برقم القومي لعام 2021 ، والتي سوف تم صرفها بداية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) لمساعدة المواطنين ومحدودي الدخل حيث سيتم منحها لمدة عام كامل ، وسيتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة برقم البطاقة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة ، ومن خلال موقع ثقفني سنقدم لكم طريقة صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2021 .
منحة العمالة الغير منتظمة 2021
سيتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2021 للعمال والعاملين بالأشغال اليومية المتضررين وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال تقديم طلب بوزارة التضامن الاجتماعي وهناك عدة شروط لصرف منحة العمالة الغير منتظمة يجب تطبيقها علي المواطنين المتقدمين للحصول عليها وهي :
- يتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة للمواطنين أصحاب الأعمال اليومية .
- يتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة للأرامل .
- يتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة للمطلقات .
- يتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة لذوي الاحتياجات الخاصة .
- يتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة لمن لا يتقاضون دخل أو معاش من الدولة سواء معاش خاص أو معاش حكومي .
- يتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة لمن يملكون أراضي أو محل تجاري .
- يتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة لمن لا يملكون مواشي تجارية .
التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2021
يمكن التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2021 إلكترونيا ، وذلك لمنع ذهاب المواطنين لمقر ومراكز تابعة لوزارة القوي العاملة لتقديم الطلب إلكترونيا منعا لانتشار فيروس كورونا ( كوفيد -19) ، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية :
- يجب الدخول علي موقع وزارة القوي العاملة .
- ثم يجب إدخال الرقم القومي صحيح في الخانة الخاصة به .
- يجب كتابة كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة ومراجعتها
- ثم يجب الضغط علي تسجيل الدخول .
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