التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2021 برقم البطاقة وزارة القوي العاملة

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة بمصر وذلك لصرف منحة ال500 جنيه برقم القومي لعام 2021 ، والتي سوف تم صرفها بداية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) لمساعدة المواطنين ومحدودي الدخل حيث سيتم منحها لمدة عام كامل ، وسيتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة برقم البطاقة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة ، ومن خلال موقع ثقفني سنقدم لكم طريقة صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2021 .

منحة العمالة الغير منتظمة 2021

سيتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2021 للعمال والعاملين بالأشغال اليومية المتضررين وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال تقديم طلب بوزارة التضامن الاجتماعي وهناك عدة شروط لصرف منحة العمالة الغير منتظمة يجب تطبيقها علي المواطنين المتقدمين للحصول عليها وهي :

يتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة للمواطنين أصحاب الأعمال اليومية .

يتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة للأرامل .

يتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة للمطلقات .

يتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة لذوي الاحتياجات الخاصة .

يتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة لمن لا يتقاضون دخل أو معاش من الدولة سواء معاش خاص أو معاش حكومي .

يتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة لمن يملكون أراضي أو محل تجاري .

يتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة لمن لا يملكون مواشي تجارية .

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2021

يمكن التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2021 إلكترونيا ، وذلك لمنع ذهاب المواطنين لمقر ومراكز تابعة لوزارة القوي العاملة لتقديم الطلب إلكترونيا منعا لانتشار فيروس كورونا ( كوفيد -19) ، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية :