/634665/لقب-جديد-يحصده-محمد-صلاح--في-الدوري-الإنجليزي-تفاصيل

انضم النجم الدولي محمد صلاح لاعب جناح فريق ليفربول، إلى التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي عن موسم 2020/2021، وذلك حسب ما أعلنته رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، ويأتي ذلك بعد تألق محمد صلاح في بطولة البريميرليج.

محمد صلاح ضمن التشكيل المثالي

وجاء محمد صلاح في وصافة الهدافين في الدوري الإنجليزي، برصيد 22 هدف، حيث جاء في المركز الأول هاري كين مهاجم فريق توتنهام، عن طريقه إحرازه 23 هدف.

وضمت قائمة التشكيلة الأساسية للدوري الإنجليزي، والتي أعلنت عنها رابطة المحترفين الإنجليزية، كل من: جاء في حراسة المرمى إديرسون مواريش، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، وفي خط الدفاع، ثلاثي مانشستر سيتي جواو كانسيلو وروببن دياز وجون ستونز.

قائمة المرشحين لجائزة الأفضل

كذلك مدافع فريق مانشستر يونايتد لوك شاو، بينما جاء خط الوسط كل من إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي، وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وبرونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وضم حط الهجوم كل من محمد صلاح لاعب ليفربول، وسون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبير و هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير.