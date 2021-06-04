وزير شؤون المجالس النيابية ينعى والدة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

جدة - نرمين السيد - نعى المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، ببالغ الحزن والأسى المغفور لها -بإذن الله تعالى- والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس حزب مستقبل وطن، والتى وافتها المنية أمس الخميس 3 يونيو 2021.





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