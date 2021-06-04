عودة تدريبات الزمالك استعدادا لمباراة أسوان

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يستأنف فريق الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق، تدريباته الجماعية غدا السبت، وتتم تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملعب عبداللطيف أبو رجيله بمقر النادي.

عودة تدريبات فريق الزمالك

انتهت فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث كان قد قرر راحة اللاعبين لمدة 5 أيام، وبدأت مدة الراحة من يوم الإثنين، وذلك بعد التعادل السلبي أمام فريق الجونة في بطولة الدوري العام، وسافر باتريس كارتيرون إلى بلاده فرنسا خلال فترة الراحة، لقضاء فترة اجازنه مع أهله، حيث لم يسافركارتيرون إلى بلاده منذ مدة كبيرة.

يعود فريق الزمالك إلى التدريبات الجماعية غدا السبت، التي تبدأ في تمام الساعة السادسة مساء، وذذلك استعدادا لمواجه فريق أسوان، في الجولة الـ 26 من بطولة الدوري العام، وتقام المباراة يوم 17 يونيو 2021، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ترتيب بطولة الدوري

الجدير بالذكر أن الفارس الأبيض يحتل صداراة الدوري برصيد 55 نقطة، وذلك من 25 مباراة خاضها الفريق الأبيض في الدوري، بينما يأتي في المركز الثاني النادي الأهلي برصيد 41 نقطة، من 19 مباراة خاضها المارد الأحمر في بطولة الدوري، وتم تأجيل تلك المباريات بسبب مشاركة النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تأهل المارد الأحمر إلى الدور نصف النهائي من بطولة دور أبطال إفريقيا أمام فريق الترجي التونسي.

الزمالك يسغى للحفاظ على صداراة الدوري

يسعى فريق الزمالك للفوز على فريق أسوان، في مواجهة الفريقين في الجولة الـ 26 من عمر بطولة الدوري العام، ويحتل فريق أسوان المركز الـ الرابع عشر في ترتيب جدول الدوري، برصيد 24 نقطة، وذلك من 24 مباراة خاضها الفريق حتى الأن في بطولة الدوري الممتاز.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام فريق أسوان في الجولة الـ 26

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: أحمد عيد - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالغني - أحمد فتوح.

في خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور.

في خط الوسط الهجومي: محمود عبدالرازق "شيكابالا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو".

في الهجوم: سيف الجزيري