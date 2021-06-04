عاجل.. أول صور من داخل غزة لعمليات إزالة الركام بالآليات المصرية

جدة - نرمين السيد - وعبرت، اليوم الجمعة، معدات هندسية وأطقم فنية مصرية إلى قطاع غزة، للمساهمة فى إزالة الأنقاض وركام المنازل والأبراج المهدمة والمتضررة، نتيجة الأحداث الأخيرة، تنفيذا لتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإعادة إعمار غزة، وفى إطار التخفيف عن مواطنى القطاع وسرعة إعادة الحياة إلى طبيعتها، وتهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار فى ضوء ما أعلنه الرئيس من التزام مصر بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع.