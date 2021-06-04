فيديو.. مينا حنين عن عمله مستشارا ماليا لحاكم كاليفورنيا : فخور إنى مصرى

جدة - نرمين السيد - قال مينا حنين، إنه يبلغ من العمر 24 عامًا ويعمل مستشارا ماليا وقانونيا لحاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مضيفًا: "العمر مجرد رقم، الواحد لو عنده إرادة وعزيمة بيقدر يعمل اللى عايزه".





وأضاف مينا، خلال مداخلة عبر "سكاى بى"، مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن من مهام منصبه وضع ميزانية الولاية، لافتًا إلى أنه قدم على المنصب بعد إنهاء الزمالة، وتواصل معه مكتب الولاية وتم دعوته للانضمام للفريق، وكان يبلغ من العمر حينها 22 عامًا، مستطردا: "كان عندى إرادة عشان أعرف أكتر عن العمل العام، وكاليفورنيا خامس أكبر اقتصاد فى العالم لو تم تصنيفها كدولة وليس ولاية". وأشار إلى أنه يعمل فى ميزانية وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية، متابعًا: "بقولها بكل فخر أنا كنت المصرى الأصغر فى المكتب". ولفت إلى أنه حصل على جائزة من الجوائز الأكبر بولاية كاليفورنيا، معلقا: "فخور جدا إنى أكون مصرى".

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