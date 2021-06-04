الأسرع على الإطلاق.. محمد صلاح يتواجد فى تشكيل الموسم للعبة FIFA 21

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تواجد النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن تشكيل الموسم المنتهي 2020-2021، في لعبة "FIFA 21"، بصحبة العديد من النجوم، أمثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي.
ويعد محمد صلاح هداف فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي المنتهي برصيد 22 هدفاً، ووصيف هدافي المسابقة خلفاً للنجم هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الذي حسم اللقب لصالحه برصيد 23 هدفاً.
وبلغت قوة البطاقة الخاصة بمحمد صلاح 96 نقطة، وهو واحد من ضمن أسرع لاعبي اللعبة.
وضم تشكيل الموسم في لعبة "FIFA 21" الخاص بـ "Ultimate Team of the Season"، تواجد 15 نجما، أبرز ميسي وليفاندوفسكي ورونالدو، بالإضافة إلى النجم هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير وهداف الموسم في الدوري الإنجليزي.
كما ضم التشكيل النجم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وروميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان والسلوفيني يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد.
وكان محمد صلاح قد تواجد أيضا في تشكيل الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، من رابطة اللاعبين المحترفين "PFA"، والتي شهدت تواجد 6 من فريق مانشستر سيتي الحائز على اللقب.
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