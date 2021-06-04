قائد بالصدفة.. لميس جابر توضح سبب تعيين «مينو» على رأس الحملة الفرنسية

جدة - نرمين السيد - وكشفت جابر خلال برنامجها "حواديت لميس جابر"، الذى يُعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، أن السبب وراء تعيين الخواجة مينو قائدا للحملة الفرنسية هى "الأقدمية" فقط، وليست لكفاءته أوموهبته العسكرية، مشيرة إلى أن الصدفة جعلته قائدًا للحملة الفرنسية بعد نابليون بونابرت وكليبر، وأوضحت أن مينو كان يتجنب خوض المعارك.
وتابعت: "مر الخواجة مينو أثناء تواجد الحملة الفرنسية فى مصر بموقفين، الأول عندما أُصيب بالرصاص فى أثناء تواجد الحملة بالإسكندرية حيث ظل فترة كبيرة يتماثل للشفاء، أما الثانى تقاعسه عن الذهاب إلى مساعدة نابليون بونابرت عقب ذهابه إلى سوريا، كما دعاه كلبير لمساعدته فى معركة عين شمس ضد العثمانلية إلا أنه لم يتحرك لأنه يتصف بالجبن والخوف".
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