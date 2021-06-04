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انت الان تتابع تفاصيل خبر صور.. نجم الأهلي يتعرض لحادث أليم وتحطم سيارته ويعلق “قدر الله وما شاء فعل” والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تعرض اليوم لاعب النادي الأهلي محمود كهربا ونجم فريق الإتحاد سابقاً لحادث أليم،وذلك أثناء قيادته لسيارته، ووقع الحادث في العاصمة بالقاهرة صباح اليوم الجمعة، دون أن يعرض مزيد من التفاصيل.
محمود كهربا يتعرض لحادث صباح اليوم
ولكن كهربا قام بنشر صورة سيارته “البنتلي” والتي يظهر عليها الحادث، وأنها تحطمت،وعلق على صورة سيارته حامداً الله تبارك وتعالى على ما حدث ونجاته من الحادث واختتم قائلاً “قدر الله وما شاء فعل.
وجاء حادث محمود كهربا اليوم بعد تصريحات للمدير الفني للأهلي بأن خلافه مع كهربا قد انتهي بشكل كامل، وذلك بعد أن قام الأخير بالإعتذار والإعتراف بالخطأ، مؤكداً أنه مثل إبنه وأنه يقوم بالتدريب الآن ومركز بشكل جيد.
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وأضاف بيتسو موسيمانى في تصريحات لقناة الأهلي أن كل اللاعبين لهم حق المشاركة بشكل أساسي، وأن كهربا لاعب كبير وما حدث هو سوء تفاهم وقد انتهى بالفعل بعد الإعتذار.
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