وضع اللوحة الأثرية التى عثر عليها داخل أرض فى متحف الآثار بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - ووصلت اللوحة الأثرية التى تم العثور عليها، الخميس، إلى متحف الآثار بالإسماعيلية، حيث صرح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأن هذه اللوحة تم العثور عليها داخل قطعة أرض أحد المواطنين بالإسماعيلية، والذى قام على الفور بإبلاغ شرطة السياحة والآثار بوجود كتلة من الحجر أثناء قيامه باستصلاح وتمهيد الأرض الخاصة به للزراعة.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيرى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير منطقة آثار الإسماعيلية وعضوية مدير الحفائر بالمنطقة ومفتش آثار القنطرة غرب، والتى أكدت أثرية اللوحة التى يبلغ 230 سم وعرض 103 سم وسمك 45 سم؛

وأشار إلى أنها مصنوعة من الحجر الرملى و يعلوها قرص الشمس المجنح حفر عليها خرطوش للملك واح- ايب- رع- خامس ملوك الأسرة 26 و15 سطراً من الكتابة الهيروغليفية.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ان هذه اللوحة أحد اللوحات الحدودية التى كان يشيدها الملك أثناء توجهه للحملات العسكرية ناحية الشرق.