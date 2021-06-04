خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2021 من موقع وزارة القوي العاملة

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2021 يعد من ضمن الأشياء المتعددة التي يبحث عليها علي شبكة الأنترنت الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية وذلك لأن يقومون بعملية التسجيل في منحة وزارة القوي العاملة ويحصلون علي تلك المنحلة لمدة ثلاث أشهر متتالية.

منحة العمالة الغير منتظمة 2021

تعتبر هذه المنحة واحدة من ضمن المساعدات المالية التي تقدمها وزارة القوي العاملة في جمهورية مصر العربية إلي العديد من العمال الذين يعملون بنظام اليومية وخاصة من بعد توقف العمل وعدم إنتظامة في مصر بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد في الفترة الاخيرة وتقدم هذه المنحة لمدة ثلاث أشهر بقيمة 500 جنية مصري أي يحصل المواطن المقدم لهذه المنحة علي 1500 جنية منها ويتم الصرف من خلال الكارت الذكي الذي يحصل علية من البنك.

شروط منحة القوي العاملة 2021

وضعت وزارة القوي العاملة مجموعة من الشروط والتي يجب إن تتوافر وذلك لأن يحصل العميل علي هذه المنحة وتكون هذه الشروط في النحو التالي :

يشترط إن يكون المتقدم هو مواطن مصري الجنسية ومقيم في جمهورية مصر العربية.

يجب إن يكون المتقدم لهذه المنحة مسجل في وزارة القوي العاملة في خانة العمال.

إن لا يكون يعمل في القطاع العام أو موظف في القطاع الخاص.

يشترط إن يكون المتقدم في عمر لا يقل عن 21 سنة.

إن لا يكون لدية سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.

طريقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2021

يتم التسجيل في هذه المنحة إلكترونياً من خلال موقع وزارة القوي العاملة ويكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية وهي: