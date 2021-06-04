نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2021 من موقع وزارة القوي العاملة في المقال التالي
التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2021 يعد من ضمن الأشياء المتعددة التي يبحث عليها علي شبكة الأنترنت الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية وذلك لأن يقومون بعملية التسجيل في منحة وزارة القوي العاملة ويحصلون علي تلك المنحلة لمدة ثلاث أشهر متتالية.
منحة العمالة الغير منتظمة 2021
تعتبر هذه المنحة واحدة من ضمن المساعدات المالية التي تقدمها وزارة القوي العاملة في جمهورية مصر العربية إلي العديد من العمال الذين يعملون بنظام اليومية وخاصة من بعد توقف العمل وعدم إنتظامة في مصر بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد في الفترة الاخيرة وتقدم هذه المنحة لمدة ثلاث أشهر بقيمة 500 جنية مصري أي يحصل المواطن المقدم لهذه المنحة علي 1500 جنية منها ويتم الصرف من خلال الكارت الذكي الذي يحصل علية من البنك.
شروط منحة القوي العاملة 2021
وضعت وزارة القوي العاملة مجموعة من الشروط والتي يجب إن تتوافر وذلك لأن يحصل العميل علي هذه المنحة وتكون هذه الشروط في النحو التالي :
- يشترط إن يكون المتقدم هو مواطن مصري الجنسية ومقيم في جمهورية مصر العربية.
- يجب إن يكون المتقدم لهذه المنحة مسجل في وزارة القوي العاملة في خانة العمال.
- إن لا يكون يعمل في القطاع العام أو موظف في القطاع الخاص.
- يشترط إن يكون المتقدم في عمر لا يقل عن 21 سنة.
- إن لا يكون لدية سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.
طريقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2021
يتم التسجيل في هذه المنحة إلكترونياً من خلال موقع وزارة القوي العاملة ويكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية وهي:
- الذهاب إلي موقع وزارة القوي العاملة المصرية علي شبكة الأنترنت.
- اختيار من القائمة التسجيل في منحة العمالة المؤقتة.
- بعد ذلك تقوم بكتابة الاسم ثم رقم البطاقة القومي.
- تكتب تاريخ الميلاد وبيانات العمل.
- بعد ذلك يتطلب منك إدخال رقم الهاتف المحمول.
- إدخال المحافظة ثم المدينة وبعد ذلك كتابة عنوان المنزل.
- مراجعة كافة البيانات الشخصية التي قمت بإدخالها.
- الضغط علي زر التسجيل في المنحة.
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