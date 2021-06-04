/634667/الزمالك-يستقر-على-رحيل--حمزة-المثلوثي-ويعوضه-بنجم-بيراميدز

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، الإستغناء عن خدمات حمزة المثلوثي ظهير الفريق، في الموسم المقبل.

الزمالك يدرس التعاقد مع رجب بكار

وتعاقد فريق الزمالك مع حمزة المثلوثي، في ديسمبر من العام الماضي، قادما من فريق الصفاقسي التونسي، ولم يظهر اللاعب بالمستوى المتوقع منه، حتى قرر باتريس كارتيرون رحيل حمزة المثلوثي وسيتم الإعلان الرسمي مع نهاية الموسم الجاري، ويلعب في مركز الظهير الأيمن لنادي الزمالك، حازم إمام وأحمد عيد.

ومن المتوقع أن يعوض الفارس الأبيض حمزة المثلوثي، بالتعاقد مع اللاعب رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، والمعار إلى فريق سيراميكا كليوباترا، وتواصل مسؤلين من نادي الزمالك مع رجب بكار، وأبدى بكار رغبته في اللعب لصفوف الفارس الأبيض، ولكن طلب منهم أن ينتظروا إلى نهاية الموسم لكى يحدد مصيره.

الزمالك يستأنف التدريبات الجماعية غدا

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرر إستئناف تدريباته الجماعية غدا السبت، وحدد الجهاز الفني الساعة السادسة مساء لبداية التدريبات في مقر النادي باستاد عبداللطيف أبو رجيله، وذلك بعد إنتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها باتريس كارتيرون للاعبين الفارس الأبيض، بسبب ضغط المباريات، وامتدت فترة الراحة لمدة 5 أيام، بدأت من يوم الإثنين وانتهت اليوم الجمعه.

جاءت تلك الراحة بعد تعادل فريق الزمالك مع فريق الجونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين، من بطولة الدوري العام، حبيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي، واستكمل لاعبي الجونة المباراة ب 10 لاعبين فقط، بعد طرد جكم المباراة للاعب الجونة فب بداية الشوط الثاني من المباراة.

استعداد الزمالك لمباراة أسوان

يستعد فريق الزمالك لمواجة نادي أسوان، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الممتاز، ويحتل فريق الزمالك صداراة الدوري برصيد 55 نقطة، من 25 مباراة لاعبها الفريق الأبيض، بينما يحتل فريق أسوان المركز الرابع عشر من ترتيب بطولة الدوري، برصيد 24 نقطة من 24 مباراة لاعبها الفريق.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام أسوان

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في الدفاع: أحمد عيد - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالغني - أحمد فتوح.

في خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور.

الوسط الهجومي: محمود عبدالرازق "شيكابالا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو".

في الهجوم: سيف الجزيري.