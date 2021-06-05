البابا تواضروس : الرئيس السيسى وجه بتطوير مسار العائلة المقدسة فى المحافظات

وقال البابا تواضروس، فى حوار لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، مساء الجمعة، إن الدولة تعطى كل الاهتمام لهذا الأمر، موضحا أن مسار العائلة المقدسة له شقان مسار برى ومسار بحرى ويمر عبر 25 نقطة فى المحافظات، وزيارة المسار لا يشترط زيارة كل المحطات.
وأضاف أنه من الممكن أن توجز فى 3 محطات، وبالتالى يمكن أن يكون هناك أكثر من برنامج سياحي.
وتابع أن هذا الأمر له منظور اقتصادى هام، خاصة أنه غير موجود فى أى مكان فى العالم، لافتا إلى أن مسار العائلة المقدسة أمرا يستحق الاهتمام وتقديمه للعالم.
وذكر أن اهتمام الدولة متمثلة فى وزارة السياحة هو من بدأ فى عرض هذا الأمر للعالم.
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