مطران الكاثوليك بسوهاج يزور دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين

جدة - نرمين السيد - زار الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، اليوم الجمعة، دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، وكان فى استقباله الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، وعدد من الرهبان.





رافق الأنبا توما، خلال الزيارة، القمص بشرى لبيب وكيل عام المطرانية، والقمص مرقس عدلى سكرتير المطرانية، والأب بولس ميخائيل راعى كنيسة النجيلة، والأب عمانوئيل محروس راعى كنيسة الهماص. ويعد دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، من أهم المواقع الأثرية المسيحية بسوهاج ومصر عمومًا، وهو أحد الأديرة القديمة التى استخدم فى بنائها الحجر الأبيض ويوجد به صالة للأعمدة وهيكل ويرجع إلى النصف الثانى من القرن الحادى عشر، وهو يقع غرب سوهاج على بعد 8 كم، وبناه القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين سنة 441م من بقايا مبانى فرعونية. ويقع الدير على مساحة 12.800 فدان، ويحتوى على كنائس وعدة مبانى ملحقة ومبانى خدمات، وحجرات للرهبان "قلاقلى"، وما زالت "القلاقلى" موجودة تشهد بعظمة المسيحية فى هذا العصر، وترجع تسميه الدير بالدير الأبيض لأنه مشيد بالحجر الجيرى الأبيض تمييزًا له عن الدير الأحمر وهو دير الأنبا بشاى الذى يبعد عنه شمالاً بنحو 2 كم ومشيد بالطوب الأحمر، وعمر الدير ما بين 1202 إلى 1259م .

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