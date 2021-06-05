محافظ الإسكندرية: نقل 6044 أسرة من منطقة نادى الصيد إلى "بشاير الخير 3 و5"

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن منطقة نادى الصيد من المناطق المحيطة بمطار النزهة، وهى منطقة عشوائية بصورة كبيرة، وعلى مدار الست سنوات الماضية يتعذب أهلها في الشتاء، موضحا أن المياه ترتفع فى المنازل أكثر من متر ونصف.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن المنطقة جرى إدخالها في عملية تطوير العشوائيات التي تتم، حيث إن هناك 7 مناطق عشوائية بالإسكندرية يجرى تطويرها، لافتا إلى أن هناك معوقات في تطوير المنطقة، وتم شرح ذلك لرئيس الوزراء، والتنسيق لنقلهم لمساكن لائقة بـ"بشاير الخير".

وذكر أنه جرى حصر احتياجات الأسر، والاتفاق على أن كل شخص معه شقة أو محل تمليك سينقل في بديل لها، ولكن بعض المستفيدين من تجار ومقاولين وأصحاب التكاتك يشعرون أن نقل المنطقة سيؤثر على رزقهم، فأثاروا شائعات لدى المواطنين أنه سيتم تسكينهم في منطقة بشاير الخير بمنطقة عبد القادر، ولكن ذلك لم يحدث، حيث سيجرى نقلهم لمنطقة "بشاير الخير 3 و5" داخل مدينة الإسكندرية، ولا تبعد إلا 3 كم عن المنطقة التي يسكنون بها.

وأشار إلى أن في منطقة نادى الصيد سيجرى نقل 6044 أسرة، وهناك 1008 محلات وورش، ستنقل في محلات وورش قريبة من منازلهم.