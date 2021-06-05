فيديو.. عاجل: أديب عن أحداث منطقة نادى الصيد: الدولة مش بتسيب حد فى الشارع

جدة - نرمين السيد - وقال أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" الذى يعرض على قناة "إم بى سى مصر"، إن الإدارة الحالية للدولة هى الوحيدة على مدار 50 عاما التى وضعت يدها فى العشوائيات ونقلت أهلها إلى مدن ومساكن جديدة.

وأضاف، أن الدولة غيرت شكل المجتمعات البنائية فى أماكن آيلة للسقوط، مؤكدا أن الدولة التى تفعل ذلك لا تستطيع أن تمنع مواطنا من يأخذ شقة للسكن.

وتابع: "الدولة اللى رايحة تعمر غزة، عمرها ما هتضر شعبها أو هتسيبه فى الشارع دى اللى طورت العشوائيات لمجتمعات متكاملة".



واستشهد أديب، بكلام الرئيس السيسى عن أن كل مواطن سيطلب شقة للسكن سيحصل عليها، إلى جانب مبادرات الإسكان الاجتماعى التى تطرح كل فترة.

وقال إن ما حدث اليوم فى منطقة نادى الصيد بالإسكندرية "إن الناس مش صابرة على رزقها وخايفين".

ووجه أديب رسالة لأهالى منطقة نادى الصيد: "هى مصر سابت حد فى الشارع، البلد بتبنى مدن جديدة، الناس تصبر شوية".