/634669/عمرو-أديب-عن-اللي-حصل-في-منطقة-نادي-الصيد-بالإسكندرية-الدولة-اللي-رايحة-تعمر-غزة-عمرها-ما-هتضر-شعبها-أو-هتسيبه-في-الشارع

الدولة المصرية دي اللي طورت العشوائيات لمجتمعات متكاملة

قال الإعلامي عمرو أديب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى ذهبت من أجل البناء والتعمير فى قطاع غزة، لن تقصر فى أداء مهمتها مع شعبها قائلا:" الدولة اللي رايحة تعمر غزة.. عمرها ما هتضر شعبها أو هتسيبه في الشارع دي اللي طورت العشوائيات لمجتمعات متكاملة".

نادي الصيد بالإسكندرية والعشوائيات

جاء ذلك فى تعليقه علي ما شهدته منطقة نادي الصعيد بمحافظة الإسكندرية الجمعة، ومحاولات البعض لرفض رؤي التطوير والتغلب علي العشوائيات بمحيط النادي، حيث أن منطقة نادى الصيد من المناطق المحيطة بمطار النزهة، وهى منطقة عشوائية بصورة كبيرة، وعلى مدار الست سنوات الماضية يتعذب أهلها في الشتاء والمياه ترتفع فى المنازل أكثر من متر ونصف، ومن ثم تعمل الدولة علي تطويرها.

وأضاف أديب فى حديثه:"مصر وهي رايحة تعمر فى غزة ..تعمر لشعب أخر ..هذه الإدارة للدولة المصرية أرسلت ناس تعمر لشعب أخر ..هل ممكن تدمر شعبها .. وهي الإدارة المصرية الوحيدة علي مدي 50 سنة التي وضعت يدها فى العشوائيات وبتنقل الناس من حياة الخطر إلي مدن جديد..هل ممكن أنها تسيب الناس فى الشارع".

عمرو أديب والعشوائيات بنادي الصيد فى الأسكندرية

وواصل أديب حديثه:" الدولة اللي غيرت شكل المجتمعات البدائية اللى كانت موجوده بأماكن فيها صفيح ومقابر.....هل ممكن تنكر حق مواطن مصري في أنه ياخد شقة ... الدولة اللي رئيسها قال أننا هنوفر لأي لأي حد عايز شقة ..وموفره إسكان إجتماعي بكل الأنظمة ... هل ممكن تستخسر في شعبها شقة... اللي حصل فى منطقة الصيد النهاردة بيقول أن ... الناس مش صابره علي رزقها".

فى السياق ذاته قال:" أنا عارف أن البعض منهم خايف وزعلان...والبعض بيقول أنهم قبل ما ينقولنا لازم يعملونا مكان.. بس لازم نعرف أن مصر عمرها ما سابت حد فى الشارع ..والبلد عمرها ما طلعت حد من بيته ...والمظاهرات اللي الناس عملتها النهاردة ...وأنا هنا مش بتكلم عن اللي استغل القصه بره ...أنا بتكلم عن أنها مشكلة ولازم تتحل بس بصبر وبقول برضوا إيه الفكرة فى سوء الظن واحنا قدام دولة وإدارة لم تترك أحد فى الشارع".

وأجري أديب مداخلة هاتفية بمحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والذي أكد علي أن الدولة تسعي إلي توفير مساكن لائقة للمواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية للقضاء علي العشوائيات والمناطق الخطرة ، وتوفير حياة لائقة وكريمة لكافة المواطنين .

وأكد علي إن هناك خطة لنقل أهالي منطقة نادي الصيد ، إلي منطقة بشائر الخير 5 التي لا تبعد عن محل سكنهم بمسافة لاتزيد عن 5 كيلو ، لافتا إلي أن منطقة نادي الصيد تتعرض لويلات خلال فصل الشتاء نتيجة الأمر ، بالإضافة الي انها غير مخططة والعمارات متلاصقة .

ووعد الشريف الأهالي بتقديم بدائل سكنية فاخرة في منطقة بشائر الخير ، مع عدم الإضرار بمصالح أي من المواطنين سكان المنطقة لافتاً إلي أن الجميع يعمل في صالح المواطن في المقام الأول وكل الإجراءت التي تتم من اجل توفير حياة كريمة لأهالي المنطقة تليق بهم.