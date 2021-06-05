فيديو...حقيقه ما حدث في منطقة نادي الصيد بالإسكندرية

/634670/فيديوحقيقه-ما-حدث-في-منطقة-نادي-الصيد-بالإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن منطقة نادى الصيد من المناطق المحيطة بمطار النزهة، وهى منطقة عشوائية بصورة كبيرة جدا وعلى مدار الست سنوات الماضية يعاني أهلها في الشتاء، موضحا أنه قام بالنزول لها، وتم إيجاد المياه ترتفع فى المنازل أكثر من متر ونصف، كما يوجد بعض الأهالي يقوموا بالنوم في الشوارع.

تطوير العشوائيات

جاء ذلك خلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية، مع الإعلامى عمرو أديب، مضيفا، أنه تم إدخال المنطقة في عملية تطوير العشوائيات التي تتم على الجمهورية، حيث إن هناك 7 مناطق عشوائية بالإسكندرية يجرى تطويرها، لافتا إلى أن هناك معوقات في تطوير المنطقة حيث يوجد الكثير من الحواري الضيقة، والمنازل قريبة جدا من بعضها، وبالتالي تم شرح ذلك لدولة رئيس الوزراء، والتنسيق لنقلهم لمساكن لائقة في بشاير الخير.

نقل المواطنين لبشاير الخير

وأوضح الشريف أنه تم عمل حصر احتياجات الأسر بالكامل ، والاتفاق على أن كل شخص لديه شقة أو محل تمليك سيأخذ مكانها في بشاير الخير، ولكن بعض المستفيدين من تجار ومقاولين وأصحاب التكاتك يشعرون أن نقل المنطقة سيؤثر على رزقهم، فأثاروا شائعات لدى المواطنين أنه سيتم تسكينهم في منطقة بشاير الخير بمنطقة عبد القادر، ولكن ذلك لم يحدث، حيث سيجرى نقلهم لمنطقة "بشاير الخير 3 و5" داخل مدينة الإسكندرية، ولا تبعد إلا 3 كم عن المنطقة التي يسكنون بها.

نقل 6044 أسرة لبشاير الخير

وأشار إلى أن في منطقة نادى الصيد سيجرى نقل 6044 أسرة، سوف يتم نقلهم 6044 شقة، وهناك 1008 محلات وورش، ستنقل في محلات وورش قريبة من منازلهم، حيث ان الدولة حملت على عاتقها ان توفر لهم حياة كريمة، لأن وجود مناظر يندى لها الجبين هناك يحتم علينا ان نفي بالوعد معهم وطمأنتهم.

وأضاف الشريف أن النقل يكون على مراحل، ويتم البدأ بالمساكن الاكثر خطورة والمهدمة والصادر لها قرارات إزالة، حيث يتم النقل لمساكن افضل، وداخل مدينة الاسكندرية، وسيكون هناك تواصل دائم معهم، لاننا نريد الافضل لهمـ بدلا من العذاب الذين يروه من مشاكل وأزمات وبالأخص في فصل الشتاء.

وأشار الشريف إلى أنه سيكون هناك تواجد من النواب والتنفذيين على أرض الواقع والعمل لحظة بلحظة ، لتحقيق الافضل محذرا من بث الاشاعات والزعزعة من قبل المستفيدين من وجود العشوائيات، والإدعاء بأن الدولة ستتخلى عنهم.