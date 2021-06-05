محافظ الإسكندرية يطمئن أهالى منطقة نادى الصيد : إحنا عاوزين الأفضل ليكم

جدة - نرمين السيد - وأضاف المحافظ، خلال مداخلة هاتفية له، فى برنامج الحكاية، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أنه يجب على أعضاء مجلس النواب أن يكون لهم دور إيجابى فى توصيل الصورة الحقيقة لأهالى منطقة نادى الصيد.

وتابع: "محدش يمشى من شقته إلا لشقة أفضل، وسيتم نقل المساكن الأكثر خطورة إلى مساكن أفضل، وكله داخل مدينة الإسكندرية، حيث أفضل مساكن على مستوى مصر ويتمنى أهالى الإسكندرية أن ينقلوا فيه".

وأردف: "من حقهم يكونوا قلقانين ومن حقهم أشرح لهم الصورة، وسنطمئنهم، وأقول لهم لو لم تذهب لسكن أفضل مش هنمشيك، وإحنا عاوزين الأفضل لهم وحياة كريمة لأولادهم".