اتحاد الناشرين يوقع بروتوكولا لتقديم خدمة الشحن والتحصيل بأسعار غير مسبوقة

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جدة - نرمين السيد - ويستهدف البروتوكول، تقديم خدمة الشحن والتحصيل للناشرين بأسعار غير مسبوقة سواء القاهرة أو بالمحافظات الأخرى.
ودعت اللجنة، إلى التعاون مع هذه الشركات، لأنهما تعمل بمبدأ الشرائح فإذا زاد رقم المعاملات المالية مع هذه الشركات تخفض الأسعار وتكون أفضل خلال الفترة القادمة أو الحفاظ على الأسعار الحالية بعد انتهاء البروتوكول الموقع معهم.
كما دعت إلى التواصل مع أحمد رشاد رئيس اللجنة، فى حالة وجود أية معوقات أو استفسارات مع هذه الشركات.
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