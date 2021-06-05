7 حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين والراتب والمعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148

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محمد سياف - ابو ظبي - أجاز قانون التأمينات والمعاشات الجديد الجمع بين معاشين، والذي تم العمل به بدايةً من يناير 2020، والصادر برقم 148 لعام 2019، وأوضح القانون الحالات التي يجوز فيها الجمع بين أكثر من معاش أو المعاش والراتب، وذلك في الحالات التالية.

7 حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب

يجمع الشخص المستحق للمعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى من المعاش، ويتم إكمال المعاش لهذا المقدار.

كما يجمع المستحق للدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

يجوز للأرملة الجمع بين معاشين مثل الجمع بين معاشها الذي تستحقه عن زوجها وبين معاشها هي.

كما تجمع الأرملة بين معاشها من زوجها وبين راتبها من العمل ودون حدود.

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خامساً| كما يجوز الجمع بين معاشين للرجل الأرمل بين معاشه بصفته ومعاشه عن زوجته.

ووفق قانون المعاشات أيضاً فإن الأرمل يجمع بين دخله من العمل ومعاشه عن زوجته ودون حدود.

يجوز للأولاد الجمع بين معاشين عن والديهم ومن غير حدود.

ويعد قانون المعاشات والتأمينات الجديد من أهم القوانين التي قام البرلمان بمناقشته والموافقة عليه، لأنه يمس حياة ملايين المواطنين، وحدد القانون حالات الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب، وللمزيد من التفاصيل خلال هذا الرابط.

حالات حصول الأبناء على معاش أبيهم

وضح القانون شروط حصول الأبناء على معاش أبيهم المتوفي والحالات المستثناه، وجاءت هذه الحالات كما يلي

عدم زواج البنت.

عدم بلوغ الإبن سن الـ21 سنة.

كما يتم استثناء بعض الحالات من الشرطين السابقين وهي:

إذا كان الإبن في أحد المراحل التعليمية وجاوز الـ21 سنة فإنه يستحق معاش والده المتوفي بشرط عدم مزاولته لمهنة وعدم تجاوزه سن الـ26 سنة.

كذلك يجوز للإبن أن يأخذ معاش والده المتوفي في حالة العجز عن الكسب مهما كان عمره.

وفي سياق متصل ووفق هيئة التأمينات والمعاشات فقد تم الإنتهاء من صرف معاشاتشهر يونيو الجاري، مؤكدةً أن بداية الصرف بدأ من يوم الثلاثاء الماضي 1 يونيو، وتم تقسيم المستحقين للمعاشات بالصرف على ثلاثة دفعات، منعاً لتكدس المواطنين على مواقع الصرف في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وبداية من يوليو القادم سوف يقوم أصحاب المعاشات بصرف الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة، وهي بنسبة 13%، وهذه هي قيمة الزيادة السنوية هذا العام.