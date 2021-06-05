متابعة السيسى لأعمال التطوير والصيانة للطريق الدائرى تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (أخبار اليوم) وتحت عنوان (الرئيس يتابع أعمال التطوير والصيانة للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى)، ذكرت الصحيفة إن الرئيس السيسى قام، الجمعة، بجولة تفقدية، لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، والتى تتم على امتداد 106 كيلومترات، وتشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمطالع والمخارج، فضلا عن مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التى سيتم تسييرها على الطريق الدائرى ضمن منظومة النقل الذكى المتكامل الذى سيجرى تطبيقه على الطرق السريعة، والتى ستحقق طفرة كبيرة فى وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنين، وتنهى الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله إن الرئيس السيسى توقف، خلال جولته، لمناقشة المسؤولين فى بعض مواقع العمل فى عدد من قطاعات الطريق الدائرى خاصة الجارية لتوسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل ليصبح 8 حارات لكل اتجاه بدلاً من 4 حارات، حيث تابع سير الأعمال التى ستساهم فى رفع مستوى الخدمة لمستخدمى الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم وتقليل زمن رحلات التنقل وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات والحد من الأثار البيئية السلبية.

وأشارت الصحيفة إلى تفقد الرئيس السيسى أيضا عملية تطوير طرق ومحاور المنطقة المحيطة بحى الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي، والتى من شأنها تحقيق سيولة مرورية عالية وسلاسة التحرك وخفض معدلات الحوادث.

أما صحيفة (الأهرام) نقلت بيان وزير المالية محمد معيط تحت عنوان (معيط: 10 ملايين فاتورة ضريبية إلكترونية)، والذى قال، خلاله، إن إجمالى عدد الشركات التى قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى من المراحل الأولى والثانية والثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ ما يقرب من 1100 شركة، مضيفًا أن عدد الوثائق الإلكترونية (فواتير - إشعارات دائن - إشعارات مدين) التى تم معالجتها من خلال المنظومة أكثر من 10 ملايين وثيقة.

وأوضح معيط أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ للتيسير على الممولين، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.



وفى الشأن المحلى أيضا، وتحت عنوان (حرية اختيار الامتحان ورقيا أو إلكترونيا لطلاب "الثانوية العامة")، ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يعـقد مؤتمرا صحفيا، اليوم، للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، خاصة بعد توجيهات الرئيس السيسى بتيسير إجراء الامتحانات على الطالب، وإتاحة الامتحانات الورقية بجانب الإلكترونية.

وأضافت الصحيفة أن الوزير يعلن، خلال المؤتمر، جداول امتحانات الثانوية العامة، والامتحان التجريبى الثالث، كما يرد على كل الاستفسارات الخاصة بالثانوية العامة لهذا العام.

وعالميا وتحت عنوان (السلالة الهندية لكورونا الأكثر انتشارا فى بريطانيا)، أوضحت صحيفة (الشروق) أن هيئة الصحة العامة فى بريطانيا أعلنت، أمس الأول، أن سلالة "دلتا" من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) التى رصدت للمرة الأولى فى الهند هى أكثر السلالات انتشارا حاليا فى بريطانيا، وقد تزيد احتمالات دخول المصابين المستشفى مقارنة بسلالة (ألفا) البريطانية.

وأضافت الهيئة أن 5.472 إصابة جديدة بالسلالة (دلتا) جرى تسجيلها فى أعداد الأسبوع الماضي؛ مما رفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بتلك السلالة إلى 12.431، مشيرة إلى أنها فاقت السلالة (ألفا) التى رصدت للمرة الأولى فى منطقة (كنت) فى بريطانيا؛ لتصبح الأكثر انتشارا فى البلاد.

وأشارت (الشروق) إلى أن فى موسكو قال كبريل ديميترييف رئيس الصندوق الروسى للاستثمار المباشر، إن بلاده تتوقع موافقة منظمة الصحة العالمية على لقاح (سبوتنيك v) فى غضون شهرين، مضيفة أن نتائج دراسة سابقة نشرتها مجلة (ذى لانسيت) الطبية وصادق عليها خبراء مستقلون أظهرت أن لقاح (سبوتنيك v) الذى اتهمت روسيا بأنها لم تعتمد الشفافية بشأنه فعال بنسبة 91.6 % ضد (كوفيد - 19) المصحوب بأعراض.

وعربيا، أعلنت هيئة الغذاء والدواء السعودية، أمس، أن اللقاحات المعتمدة للقادمين إلى المملكة من الخارج هى أربعة لقاحات (استرازينيكا) و(فايزر) و(جونسون اند جونسون) و(موديرنا).