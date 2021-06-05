باللغة العربية والخط.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية البالغ عددهم نحو 163.056، الامتحانات اليوم بمحافظة الجيزة، داخل 945 مدرسة و656 لجنة على مستوى المحافظة، وسط إجراءات احترازية داخل اللجان لمنع تفشى فيروس كورونا والحفاظ على حياة الطلاب.





وتنطلق امتحانات الطلاب بمادة اللغة العربية والخط فى تمام الساعة التاسعة صباحا. وأكد محافظ الجيزة، أحمد راشد على مدير مديرية التربية والتعليم، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة فى لجان الامتحانات من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات وتواجد المطهرات مع التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب فى أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديرى الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة.

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