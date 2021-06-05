إنفوجراف.. مصر تحتفل بيوم البيئة العالمى

جدة - نرمين السيد - ويأتى احتفال هذا العام مع ظهور لقاحات توصلت إليها التجارب المعملية فى محاولة لإنقاذ البشرية من فيروس كورونا وتداعياته على الصحة العامة العالمية، الأمر الذى يعطى أملًا لنا جميعًا لاستعادة حياتنا الطبيعية، والتعلم من دروس الطبيعة لنا، وإدراكنا لأهمية الحفاظ على البيئة وبذل الجهد والتعاون الجاد لاستعادتها؛ لارتباطنا جميعًا بالمصير نفسه.

وتحت عنوان "شعار يوم البيئة العالمى.. إعادة التصور.. إعادة الإنشاء.. الاستعادة"، عرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنفوجرافا يتضمن دور مصر فى حماية البيئة.

وتضمن الإنفوجراف فوز مصر بجائزتين دوليتين من البنك الأوروبى لجهودها فى مجال الاستدامة فى 2020 ضمن 11 دولة على مستوى العالم، و94 هو ترتيب مصر فى مؤشر الأداء البيئى العالمى ضمن 180 دولة فى 2020 بنسبة تقدم 7.7% خلال 10 سنوات ماضية.