صحيفة إماراتية: نثمن جهود مصر لاستكمال خطوات التهدئة بين فلسطين وإسرائيل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن هناك مستحقات لها علاقة بطبيعة المفاوضات السياسية والأمنية مع إسرائيل بشأن ملفات إعادة إعمار قطاع غزة، وتبادل الأسرى، وتثبيت وقف إطلاق النار، وكلها قضايا يجب أن تطرح فى إطار فلسطينى جامع، ويكون القرار بشأنها موحداً؛ تأكيداً لوحدة القرار الفلسطينى.

وأشارت "الخليج"، فى افتتاحيتها اليوم، تحت عنوان "وحدة الصف الفلسطينى"، إلى أن الهدف من الاجتماع هو الاتفاق على رؤية موحدة للتحرك الوطنى، ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، تتعامل مع المستجدات السياسية والأمنية، وفقاً للمصلحة الفلسطينية العليا، مؤكدة تقديرها لجهود مصر لاستكمال خطوات التهدئة ووقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل.