ننشر الجدول.. امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة تنتهى الخميس

جدة - نرمين السيد - أعلن أحمد راشد محافظ الجيزة، أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى، للعام الدراسى 2020 / 2021 على مستوى جميع الإدارات التعليمية.





ووضعت وزارة التربية والتعليم، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى، كالتالى: السبت 5 يونيو- مادة اللغة العربية والخط. الأحد 6 يونيو- مادة اللغة الأجنبية. الاثنين 7 يونيو- مادة العلوم. الثلاثاء 8 يونيو- مادة الجبر والإحصاء. الأربعاء 9 يونيو- مادة الهندسة. الخميس 10 يونيو- مادة الدراسات الاجتماعية. وأشار محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، إلى أن امتحانات نهاية العام الدراسى لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة ستبدأ اليوم السبت الموافق 5/6/2021 وتستمر حتى الخميس 10/6/2021، حيث يؤدى 163.056 طالب وطالبة الامتحانات داخل 945 مدرسة و656 لجنة على مستوى المحافظة بواقع 11.648 لجنة فرعية.

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