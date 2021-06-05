/634671/أبرزها-مواجهة-تونس-والكونغو-مواعيد-مباريات-اليوم-والقنوات-الناقلة
تشهد الساحة العالمية اليوم السبت 5 - 6 - 2021 العديد من المباريات القوية على المستوى الدولي في ظل فترة التوقف الدولي لكافة المنتخبات والتي تأتي على رأسها مباراة تونس الذي يلعب معها التونسي على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الكونغو وديا، ويستعرض دوت الخليج أبرز المواجهات.
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كوريا الجنوبية ضد تركمنستان وتنطلق المباراة بين الفريقين في ظل فترة التوقف الدولي في تمام الساعة الواحدة ظهرا
السعودية ضد اليمن وتنطلق المباراة بين الفريقين في ظل فترة التوقف الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء ، وتبث عبر KSA Sports 1 HD
مواعيد مباريات اليوم الدولية
جامبيا ضد النيجر وتنطلق المباراة بين الفريقين في ظل فترة التوقف الدولي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا
غينيا ضد توجو وتنطلق المباراة بين الفريقين في ظل فترة التوقف الدولي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا
روسيا ضد بلغاريا وتنطلق المباراة بين الفريقين في ظل فترة التوقف الدولي في تمام الساعة الخامسة مساء
أهم مواعيد مباريات اليوم الدولية
ويلز ضد ألبانيا وتنطلق المباراة بين الفريقين في ظل فترة التوقف الدولي في تمام الساعة الخامسة مساء
كوت ديفوار ضد بوركينا فاسو وتنطلق المباراة بين الفريقين في ظل فترة التوقف الدولي في تمام الساعة السابعة مساء
تونس ضد جمهورية الكونغو وتنطلق المباراة بين الفريقين في ظل فترة التوقف الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء
السويد ضد أرمينيا وتنطلق المباراة بين الفريقين في ظل فترة التوقف الدولي في تمام التاسعة إلا ربع مساء
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