/634673/بمشاركة-معلول-وساسي-تردد-القناة-الناقلة-لمباراة-تونس-والكونغو-اليوم

يخوض المنتخب التونسي مباراة هامة أمام نظيره الكونغولي في إطار الأجندة الدولية الودية ، ومن المقرر أن يشارك مع نسور قرطاج كلا من فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض مع على معلول ظهير أيسر النادي الأهلي ، ويستعرض دوت الخليج القناة الناقلة لمواجهة تونس والكونغو.

وتقام المباراة بين تونس والكونغو على الملعب الاولمبي حمادي العقربي في تمام الثامنة مساء اليوم ، وتبث قناة الوطنية سبورت أحداث اللقاء، ونستعرض تردد القنوات الناقلة لها. تردد قناة تونس الوطنية 1 على القمر الصناعي النايل سات القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 11727. معامل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي (H). معدل تصحيح الخطأ: 34. الجودة: HD. التشفير: مفتوح. تردد قناة الوطنية التونسية 1 نايل سات القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 10779. معامل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي (H). معدل تصحيح الخطأ: 34. تردد الوطنية التونسية عرب سات التردد: 12073. الاستقطاب: أفقي (H). معامل الترميز: 27500. معدل تصحيح الخطأ:34. تردد قناة الوطنية التونسية 2 نايل سات التردد: 10779. القمر الصناعي: نايل سات. معامل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي (H). معدل تصحيح الخطأ: 34. الجودة: HD. مباريات دولية ودية اليوم والقنوات الناقلة لها جامبيا أمام النيجر وتنطلق المباراة بين الفريقين في ظل فترة التوقف الدولي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا غينيا أمام توجو وتنطلق المباراة بين الفريقين في ظل فترة التوقف الدولي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا روسيا أمام بلغاريا وتنطلق المباراة بين الفريقين في ظل فترة التوقف الدولي في تمام الساعة الخامسة مساء ويلز أمام ألبانيا وتنطلق المباراة بين الفريقين في ظل فترة التوقف الدولي في تمام الساعة الخامسة مساء مواعيد مباريات اليوم كوت ديفوار أمام بوركينا فاسو وتنطلق المباراة بين الفريقين في ظل فترة التوقف الدولي في تمام الساعة السابعة مساء تونس أمام جمهورية الكونغو وتنطلق المباراة بين الفريقين في ظل فترة التوقف الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء السويد أمام أرمينيا وتنطلق المباراة بين الفريقين في ظل فترة التوقف الدولي في تمام التاسعة إلا ربع مساء

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